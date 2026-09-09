Caso Kata, la procura chiede l'archiviazione per la bimba scomparsa a Firenze nel 2023

Sono passati oltre tre anni da quando Kataleya Mia Alvarez Chicclo, detta Kata, la bambina peruviana, che all'epoca aveva cinque anni, è sparita dall'ex hotel Astor di via Maragliano, a Firenze, che era occupato abusivamente da oltre cento persone di varie nazionalità. La procura di Firenze, dopo aver seguito varie piste, senza ottenere risultati, ha chiesto l'archiviazione dell'inchiesta. "Gli elementi raccolti non consentono una ragionevole previsione di condanna", si legge nell'istanza di 60 pagine. Ciò non esclude che le indagini possano essere sempre riaperte se dovessero emergere nuovi elementi.