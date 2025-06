Due anni fa la scomparsa della piccola Kata: ecco come sarebbe il suo volto oggi

Altrettanto "certo" che la bambina "non sia uscita dai varchi dell'ex hotel", "evenienza scartata" dall'analisi delle immagini registrate dalle telecamere situate presso gli accessi di via Boccherini e via Maragliano. Per la procura "l'ipotesi più accreditata" è che la bimba sia stata portata fuori "attraverso una strada alternativa non monitorata dalle telecamere". Due le possibile "vie di fuga" di persone adulte con una bambina individuate attraverso "specifiche attività assimilabili a esperimenti giudiziali": uno dei percorsi dal piazzale interno alla struttura, "attraverso lo scavalcamento del muro di recinzione, consente di accedere in un'area condominiale dei palazzi a fianco dell'Astor per poi giungere in via Monteverdi".