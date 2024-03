Rapimento Kata, la madre della bambina: "Mia figlia è viva, parli chi era all'Astor"

"Io ancora oggi continuo a credere che mia figlia sia ancora viva".

Sono le parole di Katherine Alvarez, madre della piccola Kata, la bambina di 5 anni scomparsa il 10 giugno a Firenze. La donna è intervenuta a "Mattino 4" per commentare la decisione da parte del procuratore di Firenze di ripartire da zero con le indagini. Filippo Spiezia, all'epoca dei fatti, non si era ancora insediato a Firenze: per questo ha dcesio di prendere personalmente in carico l'indagine. "Sono molto contenta di questa decisione", ha dichiarato Alvarez.