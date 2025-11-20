Kata, la mamma: "Rapita e venduta, chi abitava all'ex Hotel Astor parli e dica la verità"

La donna spera ancora di poter rivedere la figlia e continua a lottare per mantenere vivi il ricordo e l'attenzione. L'ultima volta che l'ha vista, rammenta, è stato quel drammatico "giorno, era il 10 giugno. Mentre mi stavo cambiando, lei dormiva. Prima che uscissi si era svegliata dandomi un abbraccio dicendomi: 'Mamma non andare, vieni con me, rimani con me'. In quel momento mi ha dato l’ultimo abbraccio. L’ultima frase che mi ha detto è stata: 'Ti voglio bene'".