Rapimento Kata, la madre: "Cercatela anche nei palazzi vicini all'Astor"

"A quattro mesi dalla scomparsa di Kata, non abbiamo ancora nessuna notizia di lei. I carabinieri non la cerchino solo nell'ex Astor, ma anche nei palazzi vicini". Sono le parole della madre della bambina scomparsa dall'ex hotel Astor lo scorso 10 giugno. A quattro mesi di distanza, Katherine Alvarez, la mamma della bimba peruviana di 5 anni e il papà hanno tenuto una conferenza stampa a qualche centinaia di metri dall'ex albergo, occupato per mesi.

"Chi abitava all'Astor sa cosa è successo quel pomeriggio e deve dirci cosa - ha detto la donna davanti alle telecamere di "Pomeriggio Cinque" -. Finora non è stato fatto abbastanza per cercare nostra figlia. La Procura deve seguire ogni tipo di pista: dal rapimento finalizzato al traffico di organi all'errore di persona, ma abbiamo bisogno di risposte".

Per la mamma di Kata, la bambina potrebbe essere stata portata sul retro dell'ex hotel, e fatta uscire dall'altra parte: "In quel punto non ci sono telecamere - ha sottolineato -. Voglio sapere dov'è mia figlia, cerchino anche in quei posti, ma non abbandonino le ricerche".