Kata, sangue e tracce nell'ex hotel Astor di Firenze non sono della bimba scomparsa

Non è di Kata il sangue trovato nella stanza 104 dell' ex hotel Astor di Firenze .

Nella stanza 104 dell'ex Astor si trovavano due dei cinque indagati per la sparizione della piccola. Tra loro figurano anche due zii di Kata, accusanti di sequestro di persona a scopo di estorsione.

A più di tre mesi dalla scomparsa, le indagini proseguono. Per la madre della bimba la soluzione del giallo va ricercata nell'ex hotel Astor. "Lì c'è sicuramente qualcuno che ha visto e che sa qualcosa su mia figlia che non vuole dire. Chi sa, parli. Non è ancora tardi, c'è tempo per dire la verità", ha dichiarato la donna.