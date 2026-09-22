Sorelline ritrovate a San Cataldo, nessun sequestro di persona: "Era una challenge social" | Le tracce sulla cronologia di YouTube

"Ci siamo nascosti 24 ore in un negozio". Sono diversi i video che portano questo titolo e che negli ultimi mesi sono diventati virali su YouTube. E così anche le sorelline scomparse venerdì a San Cataldo (Caltanissetta), e poi ritrovate il pomeriggio successivo, hanno deciso di mettere in scena questa challenge. In un modo anche abbastanza banale per loro, dato che si erano rintanate nell'attività commerciale della donna frequentata da loro padre. Sfida compiuta, dunque, per le due bimbe di 12 e 8 anni. O meglio fallita sul più bello, dato che non sono riuscite a svignarsela dal negozio prima di essere beccate dalle forze dell'ordine.