Scomparsa Emanuela Orlandi, c'è una terza indagata

Boggiani ha chiarito quindi l'episodio per il quale il suo nome era venuto alla ribalta anche in alcune ricostruzioni mediatiche e che addirittura avevano fatto parlare di lei come di una presunta complice di Accetti, da cui oggi però la donna ha preso le distanze parlandone come di un tipo "stravagante, pazzerello" con cui non ha più avuto contatti dopo una frequentazione occasionale risalente a oltre 40 anni fa. "Un giorno Accetti mi disse dai, dai fai questo scherzo - ha riferito -, fai questa telefonata, io la feci, eravamo in una cabina telefonica nel quartiere Africano" a Roma "ma senza pensare a niente di strano, io non sapevo neanche che fosse questo nome, questa Orlandi, non era ancora successo niente, lui mi disse, dì che noi sappiamo dove sta Emanuela Orlandi e basta finito". Incalzata poi dalle domande dei commissari ha aggiunto: "Confermo di aver fatto una telefonata, non di aver letto un comunicato" dove il riferimento era alla presunta lettura, in quella telefonata, di un comunicato in cui si chiedeva lo scambio di Emanuela con il terrorista turco Alì Agca.