Sempre mercoledì sarebbe stata sentita a sommarie informazioni dai carabinieri Patrizia De Benedetti, legata sentimentalmente al fotografo fra il 1979 e il 1981. La donna era già stata audita lo scorso 9 luglio, in Commissione parlamentare di inchiesta sulla scomparsa di Emanuela Orlandi e di Mirella Gregori. Audizione secretata su richiesta della stessa De Benedetti. La donna sarebbe sospettata di aver preso in qualche modo parte al depistaggio ideato da Accetti. Per esempio scrivendo di suo pugno alcune delle lettere ritenute "autentiche" dagli investigatori, cioè scritte da persone che erano in contatto con i rapitori. La settimana prima era stata sentita dalla stessa Commissione - sempre in modalità segreta - Flaviana Gugel, amica della comitiva di Azione Cattolica frequentata da Emanuela Orlandi e figlia di Angelo Gugel, aiutante di camera di tre Papi (Giovanni Paolo I, Giovanni Paolo II e Benedetto XVI). Convocata in caserma ieri anche Laura Accetti, la sorella del fotografo.