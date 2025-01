Caso Emanuela Orlandi, trovato vuoto il fascicolo all'Archivio Centrale dello Stato

"Sono quindi intervenuto personalmente - ha aggiunto - e ho preso atto che nell'Archivio Centrale dello Stato è stata riversata della documentazione attinente al caso Orlandi, ma questo fascicolo si presenta vuoto. Riuniremo l'Ufficio di presidenza della Commissione per valutare i passi opportuni per ritrovare questa documentazione e verificare i contenuti". "Ringrazio la dottoressa Simona Greco - ha concluso -, responsabile della Sala raccolte speciali, per averci spiegato l'iter di questo versamento da parte del ministero dell'Interno nel 2017".