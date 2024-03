Emanuela Orlandi, il Papa: "Emerga la verità con l'inchiesta"

"In Vaticano soffriamo ancora tanto per la scomparsa", ricorda il Pontefice

Continuo a pregare per lei e per i suoi familiari, in particolare la mamma". E aggiunge: "C'è un'inchiesta aperta in Vaticano, così che si possa fare luce su questa storia ed emerga la verità".

Su Emanuela Orlandi Papa Francesco ricorda che "in Vaticano soffriamo ancora tanto per la scomparsa, avvenuta più di quaranta anni fa, di una nostra cittadina, che all'epoca aveva quindici anni.

Tgcom24

"Parlando di Emanuela, però, voglio che tutte quelle famiglie che piangono la scomparsa di un proprio caro sentano la mia vicinanza. Sono accanto a loro", afferma il Pontefice nell'autobiografia "Life. La mia storia nella Storia", scritta con il vaticanista di Mediaset, Fabio Marchese Ragona, e in uscita il 19 marzo.

Al via la prima Commissione parlamentare di inchiesta Proprio sulla vicenda Orlandi e di Mirella Gregori, la giovane scomparsa il 7 maggio sempre del 1983, ha iniziato a indagare la prima Commissione parlamentare di inchiesta. Il 14 marzo, infatti, la Commissione bicamerale è entrata ufficialmente in carica con l’elezione a presidente del senatore di FdI Andrea De Priamo, dei vicepresidenti Roberto Morassut (Pd) e Augusto Marchetti (Lega) e dei segretari Paolo Emilio Russo (Fi) e Marco Grimaldi (Avs). La Commissione nasce "alla luce della scelta del parlamento di dare vita a una Commissione di indagine che, a distanza di 40 anni, cercasse di fare luce su una vicenda avvolta nella oscurità. Cercherò di fare un lavoro serio, analitico e attento per dare un contributo importante per la ricerca della verità", spiega De Priamo.