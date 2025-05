Emanuela Orlandi, il fratello: "Da Papa Leone XIV mi aspetto la verità"

La memoria corre al marzo 2013 quando Papa Francesco, appena eletto, avrebbe rivolto a Pietro Orlandi la frase "Emanuela è in cielo". "In modo delicato mi disse che mia sorella era morta anche se c'era un'inchiesta aperta e nessuna prova. Se ha detto quella frase, è perché sapeva qualcosa. Da quel giorno ho chiesto spesso di incontrarlo ma non c'è mai stata possibilità", dice Orlandi al programma di Rete 4. Per il fratello dell'allora 15enne, scomparsa a poche settimane da un'altra ragazza, Mirella Gregori, l'inchiesta riaperta dal Vaticano nel 2023 "è una farsa" a partire dal presunto fascicolo custodito nella Segretaria di Stato. "Sono fiducioso perché il nuovo Papa inizia in un momento in cui l'attenzione mediatica su Emanuela è molto forte e con tre inchieste aperte", aggiunge.