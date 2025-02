Pietro Orlandi: "Vorrei parlare con Papa Francesco, penso che Emanuela sia ancora viva"

"Da quando mi ha detto che Emanuela era in cielo, ho sempre cercato di incontrarlo, ma lui non ha mai voluto", ha spiegato Orlandi, aggiungendo di essersi recentemente fatto avanti per organizzare un appuntamento. "Mi sono sempre chiesto perché vada da Fazio o a Sanremo e non da noi. Mi è stato riferito che lui ha detto di avere 'troppi occhi puntati addosso'. Non è normale che il Papa abbia paura di parlare; probabilmente chi gli sta vicino teme che possa dire qualcosa che non dovrebbe".