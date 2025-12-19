Logo Tgcom24
Cronaca
false informazioni al pm

Caso Emanuela Orlandi, c'è una nuova indagata

Alla donna sono contestate false informazioni. Legale: "Massima fiducia nel lavoro della magistratura"

19 Dic 2025 - 17:55
© ansa

© ansa

C'è una donna indagata nell'inchiesta sulla scomparsa di Emanuela Orlandi. L'accusa che le viene contestata sarebbe di false informazioni al pubblico ministero. Le indagini, riaperte nel 2023, sono affidate ai carabinieri del Nucleo investigativo di Roma e coordinate dalla procura.

"Abbiamo appreso dalla stampa di questa novità, c'è la massima fiducia nel lavoro dei magistrati e finora il fatto che si sia scelto di procedere con il massimo riserbo ci fa pensare che abbiano avuto le loro buone ragioni per farlo". Così la legale degli Orlandi, Laura Sgrò.

