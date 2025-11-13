Roma, scavi sotto la Casa del Jazz: si cercano i resti del giudice Adinolfi

Mai in passato le gallerie sotto la Casa del Jazz erano state esplorate. A richiedere di ispezionare le gallerie è stato l'ex giudice Guglielmo Muntoni. Adinolfi era scomparso misteriosamente 31 anni fa, all'età di 53 anni. Da poco era diventato giudice della Corte d'appello e veniva da una lunga carriera al tribunale di Roma nella sezione Fallimentare: aveva lavorato su casi molto delicati, anche legati alla criminalità. La scomparsa risale al 2 luglio 1994, quando uscì dalla sua casa di via della Farnesina e non fece più ritorno. Da quel momento, è buio fitto sulla sua sorte.