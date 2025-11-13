Roma, scavi sotto la Casa del Jazz: si cercano i resti del giudice Adinolfi

Il magistrato sparì misteriosamente il 2 luglio 1994, quando uscì da casa sua a Roma, in via della Farnesina, e di lui si persero le tracce. Aveva avuto una lunga carriera alla sezione Fallimentare del tribunale della capitale
© Ansa
A Roma, carabinieri e polizia stanno operando con l'ausilio dei cani molecolari nelle gallerie situate sotto la Casa del Jazz, lo spazio culturale di via Cristoforo Colombo, nell'ambito delle indagini sulla scomparsa del giudice Paolo Adinolfi, di cui non si hanno notizie dal 1994. L'ipotesi è che i suoi resti possano trovarsi nell'area. Lo scrive il Corriere della Sera. La Casa del Jazz ha sede in un immobile confiscato alla criminalità organizzata e riconducibile a Enrico Nicoletti, considerato il cassiere della banda della Magliana. La decisione di procedere con gli scavi è stata assunta dal Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica.
Mai in passato le gallerie sotto la Casa del Jazz erano state esplorate. A richiedere di ispezionare le gallerie è stato l'ex giudice Guglielmo Muntoni. Adinolfi era scomparso misteriosamente 31 anni fa, all'età di 53 anni. Da poco era diventato giudice della Corte d'appello e veniva da una lunga carriera al tribunale di Roma nella sezione Fallimentare: aveva lavorato su casi molto delicati, anche legati alla criminalità. La scomparsa risale al 2 luglio 1994, quando uscì dalla sua casa di via della Farnesina e non fece più ritorno. Da quel momento, è buio fitto sulla sua sorte.