Commissione parlamentare Orlandi-Gregori: "Mai esistita la tratta delle bianche"
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Non ci sarebbe alcun collegamento tra la cosiddetta "tratta delle bianche" e le sparizioni di Mirella Gregori ed Emanuela Orlandi. È quanto emerge da una relazione votata all'unanimità della commissione parlamentare di inchiesta sui casi delle due ragazze. "La cosiddetta pista delle ragazze scomparse, che fa riferimento a un elenco di 177 casi verificatisi a cavallo dell'estate del 1982 e di quella del 1983, non ha prodotto riscontri utili a sostenere l'esistenza di un'azione criminosa unitaria finalizzata alla sottrazione dal proprio ambito familiare di minorenni e non a Roma", ha spiegato il deputato del Partito democratico e vicepresidente della commissione, Roberto Morassaut.
Nessuna scomparsa ma "allontanamenti volontari"
"Nessuno scomparve, in realtà. Pur tuttavia va rilevato che nella comprovata assenza delle 177 sparizioni albergano casi di allontanamento volontario o anche presumibilmente forzato che si sono conclusi senza scomparsa e le cui motivazioni restano ignote. Tali casi, evidenziati nelle tabelle allegate al documento, privi di spiegazioni, lasciano vive alcune riflessioni sulla possibilità che tale fenomeno criminoso esistesse pur senza giungere alle sue estreme conclusioni", ha affermato Morassaut. "Credo che, nella ricostruzione completa delle vicende in esame da parte della commissione, sia stato giusto segnalarle nella relazione, benché il loro significato risulti in un certo senso ridimensionato rispetto alle iniziali ipotesi di lavoro e di indagine", ha concluso il vicepresidente della commissione.