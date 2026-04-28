Commissione parlamentare Orlandi-Gregori: "Mai esistita la tratta delle bianche"

Non ci sarebbe alcun collegamento tra la cosiddetta "tratta delle bianche" e le sparizioni di Mirella Gregori ed Emanuela Orlandi. È quanto emerge da una relazione votata all'unanimità della commissione parlamentare di inchiesta sui casi delle due ragazze. "La cosiddetta pista delle ragazze scomparse, che fa riferimento a un elenco di 177 casi verificatisi a cavallo dell'estate del 1982 e di quella del 1983, non ha prodotto riscontri utili a sostenere l'esistenza di un'azione criminosa unitaria finalizzata alla sottrazione dal proprio ambito familiare di minorenni e non a Roma", ha spiegato il deputato del Partito democratico e vicepresidente della commissione, Roberto Morassaut.