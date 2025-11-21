Logo Tgcom24
"Verissimo" torna con Elena Sofia Ricci, Boris Becker e Pietro Orlandi

Sabato 22 e domenica 23 novembre in compagnia di Silvia Toffanin su Canale 5

21 Nov 2025 - 12:32
© Instagram

© Instagram

Nuovo weekend in compagnia di "Verissimo". Sabato alle 16.30 su Canale 5 Silvia Toffanin accoglierà per un’intensa intervista la cantante Bianca Atzei, in un periodo complesso della sua vita. Prima intervista a "Verissimo" per la leggenda del tennis Boris Becker, che parlerà della sua luminosa carriera, ma anche dell’esperienza in carcere e della sua rinascita accanto alla moglie Lilian, in attesa del loro bebè.

Gli altri ospiti del sabato

 Ospiti, in veste di scrittori, anche Alfonso Signorini, in uscita con il suo primo romanzo "Amami quanto io t’amo" e Iva Zanicchi con "Quel profumo di brodo caldo". Inoltre, sorprese e grandi emozioni per Pamela Petrarolo. Infine, spazio alla nuova vita di Martina Nasoni, la vincitrice del "Grande Fratello" del 2019, affetta da una grave patologia cardiaca che, nei mesi scorsi, è stata sottoposta a un trapianto di cuore.

Gli ospiti di domenica

 Domenica alle 16 a "Verissimo" la storia di un’attrice dal fascino senza tempo: Elena Sofia Ricci. Interviste di famiglia per Al Bano con la figlia Jasmine Carrisi e, a un mese dalla nascita della loro piccola Clara Isabel, Cecilia Rodriguez con Ignazio Moser. Per parlare della vicenda che vede protagonista Vittorio Sgarbi, tornerà in studio, ancor più battagliera, sua figlia Evelina. Silvia Toffanin accoglierà Pietro Orlandi per un aggiornamento sulle nuove piste e documenti spuntati nelle ultime settimane sulla scomparsa, ormai 42 anni fa, di sua sorella Emanuela. Infine, spazio all’impegno contro la violenza sulle donne di Alessandra Cuevas. Alessandra era solo una bambina quando fu vittima di abusi sessuali da parte di un vicino di casa. Sua mamma Teresa pagò il coraggio di denunciare il colpevole con la sua vita.

