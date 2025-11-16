Viviana Pifferi: "Non immaginavo mia sorella Alessia potesse fare una cosa del genere"

Amarezza profonda anche per la sentenza d’Appello, che ha ridotto a 24 anni la pena inflitta in primo grado all’ergastolo alla madre della piccola. "Sono arrabbiata e ferita", afferma Viviana. "Si è dato peso a elementi che, per me, non contavano. Di Diana non si parla più, ci si concentra solo su come giustificare. Ma quello che è successo non è giustificabile. E non ho visto pentimento in mia sorella: continua ad attribuire la colpa agli altri".