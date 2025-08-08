San Giuliano Milanese, vandalizzata la targa per Diana Pifferi: "Atto ignobile"

Diana Pifferi aveva appena 18 mesi quando, nel luglio 2022, è stata trovata priva di vita nel suo lettino in un appartamento a Milano. La madre, Alessia Pifferi, l'aveva lasciata sola in casa per sei giorni senza cibo né assistenza, mentre si trovava con il compagno a Bergamo. L'autopsia ha confermato che la bambina è morta di stenti, e il caso ha suscitato un'ondata di indignazione e dolore in tutto il Paese. L'episodio ha generato un acceso dibattito sull'abbandono dei minori e sulle falle nei sistemi di tutela sociale. La vicenda ha colpito profondamente l'opinione pubblica per la crudeltà e la solitudine che hanno segnato gli ultimi giorni della piccola. Per la vicenda Alessia Pifferi è stata condannata all'ergastolo anche se la sua difesa ha presentato appello.