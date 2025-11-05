Alessia Pifferi condannata a 24 anni in Appello

Nel processo di primo grado, Alessia Pifferi era stata riconosciuta colpevole di omicidio volontario pluriaggravato e condannata all'ergastolo. I giudici avevano ritenuto provato che la donna avesse lasciato intenzionalmente la figlia da sola per sei giorni consecutivi nel loro appartamento di via Parea, nel quartiere Ponte Lambro di Milano. La piccola, di appena 18 mesi, era morta di fame e di sete. La Corte d'Assise di Milano aveva motivato la condanna sottolineando la "gravità estrema" della condotta e il comportamento "egoistico e privo di scrupoli" dell'imputata, che si era allontanata per trascorrere del tempo con il compagno.