Alessia Pifferi "capace di intendere" per la perizia, la sorella Viviana: "Non era un'incapace abbandonata"

"È chiaramente scritto che questi deficit cognitivi non possono aver portato a un'incapacità e che in quel momento lei era totalmente capace di intendere e di volere", esordisce Viviana Pifferi a "Morning News", spiegando come quanto riscontrato non possa portare delle attenuanti per la morte della piccola Diana che all'epoca dei fatti, nel luglio 2022, aveva solo diciotto mesi. "Il fatto che una persona abbia dei deficit cognitivi non porta all'incapacità di intendere e di volere, perché lei in quel momento ha preso decisioni belle, toste e anche studiate", ribadisce.



"A livello pratico, ritenevo che fosse da considerare che lei non aveva un marito, non lavorava e non aveva un reddito. D'altro canto però ci sono un sacco di persone senza marito e senza lavoro che comunque pensano ai loro bambini, li crescono e sicuramente non li lasciano a casa a morire di fame e di sete - Prosegue Viviana, la quale ha confermato di non aver colto nessun segnale che potesse far presagire a una simile tragedia -. Questa cosa era impensabile, altrimenti Diana sarebbe venuta via da lei. Non abbiamo lasciato Diana in mano a un'incapace.

Quindi prosegue: "Lei è stata bugiarda, ha creato un mondo bellissimo dove la bambina era la sua vita e a noi e a tantissima altra gente ha fatto credere questo, riempiendoci di bugie. Come facevamo ad aspettarci una cosa del genere?".