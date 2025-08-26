Logo Tgcom24
PROCESSO D'APPELLO

Alessia Pifferi, la perizia: capace di intendere quando lasciò morire la figlia

26 Ago 2025 - 12:51
Alessia Pifferi era pienamente capace di intendere e volere quando lasciò morire di stenti la figlia Diana. Lo stabilisce la perizia psichiatrica disposta nel processo di secondo grado a Milano a carico della donna, condannata all'ergastolo per omicidio volontario aggravato in primo grado. La piccola di un anno e mezzo morì nel luglio 2022 dopo essere stata lasciata sola in casa per sei giorni. Il nuovo accertamento è stato disposto, su istanza della difesa, dalla Corte d'assise d'appello. 

alessia pifferi

