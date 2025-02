Alessia Pifferi non si presenta in aula: "Picchiata da altre detenute" | Depositati gli atti sulle presunte "manipolazioni"

Nuovi colpi di scena nel corso dell'udienza a carico di Alessia Pifferi, la 38enne condannata in primo grado all'ergastolo per omicidio volontario aggravato per aver lasciato morire di stenti la figlia Diana nel luglio 2022. La donna, detenuta a Vigevano, non si è presentata in aula facendo valere il "legittimo impedimento". La Pifferi ha motivato la sua assenza perché sarebbe rimasta vittima di un parapiglia con altre detenute, al punto da avere riportato quattro punti di sutura al viso.