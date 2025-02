Processo Alessia Pifferi, la madre: "Non riconosco più mia figlia"

Il 29 gennaio scorso Alessia Pifferi non si è presentata davanti ai giudici della Corte d'Assise di appello per problemi di salute. Come documentato dal certificato, il riconoscimento del legittimo impedimento ha determinato il rinvio dell'udienza che dovrà decidere sulla richiesta da parte della difesa di una nuova perizia psichiatrica per "gravi deficit cognitivi". Tesi a cui la madre sembra non credere: "L'ho vista trasformata e non riesco a perdonarla".