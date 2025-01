Caso Pifferi, chiusa inchiesta bis su psicologhe: salgono a sette gli indagati

Agli atti ci sono anche le dichiarazioni di Tiziana Morandi, la cosiddetta "mantide della Brianza" e che era in carcere con Pifferi. Ha raccontato al pm che l'avvocata avrebbe detto "alla Pifferi" che "lei doveva fare la scema". Questa tranche di indagine, appena chiusa, aveva già ipotizzato una presunta "manipolazione", anche attraverso un test falsificato, per aiutare Pifferi a ottenere la perizia psichiatrica nel processo. La Procura nell'inchiesta, che aveva sollevato forti proteste degli avvocati per gli accertamenti sulla loro collega, ha evidenziato, come riportato negli atti, anche punteggi "inseriti" prima del "test di Wais" su Pifferi e una relazione firmata da chi non era presente alle valutazioni, effettuate anche da chi, poi, non le certificò. Il tutto, secondo gli inquirenti, con presunte variazioni nei documenti in corso d'opera.