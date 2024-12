"Mantide della Brianza", ridotta in Appello la condanna

Tiziana Morandi, soprannominata la "mantide della Brianza" è stata condannata per aver circuito e narcotizzato con benzodiazepine nove per rapinarli dopo aver proposto loro dei massaggi via social. Riformata la sentenza di primo grado del tribunale di Monza che aveva condannato la donna il 7 dicembre 2023 a 16 anni e 5 mesi. Secondo le accuse Morandi, oggi 49 anni, attirava le vittime attraverso i social network e poi li incontrava in un bar della provincia di Monza. Nei drink versava loro gocce di pesanti tranquillanti per narcotizzarle e derubarle.