"Mantide della Brianza", le motivazioni della condanna a 16 anni: "Lucida e spregiudicata"

Il suo avvocato, Angelo Leone, ha annunciato che farà' ricorso in appello. Ma le sessanta pagine di motivazioni della sentenza escludono ogni attenuante psichiatrica e sottolineano invece la pericolosità della quarantanovenne di Roncello , paese di meno di cinquemila anime in provincia di Monza.

Tgcom24



Tiziana Morandi, arrestata nel luglio 2022 e da allora in carcere, agganciava gli uomini sui social, in profili Facebook dove ora si sprecano gli insulti e l'ironia nei suoi confronti, e dove appariva con foto palesemente ritoccate. Erano preferibilmente anziani ma non solo (il più giovane un 27enne di Avellino). Uomini diversi a cui faceva racconti diversi, a volte inverosimili a volte struggenti, ma le storie finivano sempre allo stesso modo: tutti venivano derubati.

A un appassionato di numismatica che cercava di vendere la propria collezione di monete ha detto di avere una possibile acquirente e per portare avanti la trattativa si è fatta comperare l'abbigliamento adatto. Li invitava nella sua casa con la scusa di fare loro un massaggio. Offriva loro qualcosa da bere, un cocktail a base di benzodiazepine, che li riduceva "in stato di incoscienza e scarsa lucidità", tanto che uno ha poi avuto un incidente con la macchina, e poi li derubava di gioielli e orologi (rivenduti ai compro oro) e denaro.

Non hanno convinto i giudici le sue giustificazioni. "Surreale" per loro "la versione alternativa a proposito della sparizione delle banconote di uno degli uomini circuiti (un giovane altoatesino) che sarebbero volate via a causa del forte vento, e disperse nei campi attorno alla sua abitazione". E prova della sua lucidità il fatto che, quando durante la prima perquisizione nella sua casa, ha "ripetutamente tentato di occultare i farmaci" che possedeva per allontanare i sospetti.

"Merita sottolineare la lucidità e l'abilità nella menzogna dimostrata dall'imputata" una "tendenza alla menzogna e manipolazione che, lungi dal radicarsi su una qualsivoglia patologia o disturbo di natura psichiatrica, disvela invece la sua pervasiva capacità criminale".