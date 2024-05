"Diana è nel mio cuore, la porto con me. È un dolore atroce. Si è dimenticata di essere una madre. Ora non riuscirei a dire nulla. È una sentenza giusta, deve pagare per quel che ha fatto. Se si fosse pentita e avesse chiesto scusa, ma non l'ha fatto", ha detto Maria Assandri, la mamma di Alessia Pifferi.

La sorella di Alessia Pifferi: "L'ergastolo è la sentenza giusta"

"Penso che i giudici abbiano fatto quello che è giusto, perché per me non ha mai avuto attenuanti, non è mai stata matta o con problemi psicologici", è stato il commento di Viviana Pifferi, sorella di Alessia. "In questo momento non so neanche dire cosa provo, è una cosa stranissima. Spero che adesso Diana possa volare via in pace", ha aggiunto.