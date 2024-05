Alessia Pifferi, la difesa: "Non voleva uccidere Diana, va assolta"

L'avvocato della 38enne a processo per l'omicidio della figlia chiede l'assoluzione: "Non stiamo dando giudizi morali, qui si tratta di applicare la legge". Parte civile e pm chiedono l'ergastolo

Chiedo la assoluzione: è evidente che non voleva uccidere la bambina e lo ha detto fin dall'inizio. Fu abbandono di minore". Lo ha affermato l'avvocato di Alessia Pifferi , all'inizio della sua arringa nel processo a carico della 38enne per l' omicidio della figlia . La donna è accusata di avere lasciato morire di stenti la piccola Diana , di 18 mesi, lasciandola da sola per 6 giorni nella loro abitazione a Milano.

Tgcom24

L'abbandono di minore La difesa insiste sulla questione dell'abbandono di minore, specificando che la Pifferi non voleva uccidere la piccola. "Se dovessi togliermi il cencio nero dalle spalle, vi direi che Alessia Pifferi è un mostro. Ha fatto una cosa terribile, tremenda. Ma non stiamo dando giudizi morali", ha voluto sottolineare l'avvocato Alessia Pontenani. "Esiste un reato nel nostro codice: l'abbandono di minore. È il caso della morte di Diana", ha aggiunto. "Ha commesso quel reato più volte - ha concluso - quando è andata al supermercato senza la bambina, il primo weekend, il secondo weekend, e quella maledetta settimana. Non era così vigliacca da lasciarla".

"Non è una psicotica e non ha mai dato problemi" La difesa ha poi insistito sul tratteggiare la figura di Alessia Pifferi. "Non ha mai dato problemi, non è una psicotica, è una ragazza che è cresciuta nell'assoluto isolamento morale, culturale, ma mai ha dato problemi, altrimenti non saremmo qui". L'avvocato ha spiegato che la donna "ha avuto una vita terribile, è cresciuta nell'abbandono e nell'incuria" essendo stata una "bambina bisognosa di amore al punto da diventare pericolosa. Alessia Pifferi è attaccata a me perché le sto dando la cura e l'affetto che non ha mai avuto".

La vita di Alessia Pifferi ripercorsa dall'avvocato Il legale in aula ha poi ripercorso le tappe della vita della 38enne, dai problemi avuti fin da bambina, i rapporti con la madre Maria Assandri e la sorella Viviana Pifferi, rapporti difficili. "A un certo punto la signora Assandri ha un incidente e il padre scrive: 'Chi meglio della bambina - Alessia ha 15 anni in quel momento - può fare aiuto morale alla madre?". Da quel momento, Pifferi lascia la scuola senza farvi più ritorno e "non per mancanza di volontà, ma per accudire la madre". Alessia Pifferi "non ha mai lavorato un giorno in vita sua", era stata mandata a fare le pulizie, poi la famiglia aveva "pensato a un banchetto" al mercato davanti casa, un progetto che non va in porto. A conti fatti, "Alessia non ha mai lavorato un solo giorno".

La parte civile: "Ha ucciso volontariamente la figlia" Alessia Pifferi invece è colpevole di omicidio secondo la parte civile. In particolare la donna "ha tradito la piccola Diana, ha ucciso volontariamente" la bambina, "lasciandola sola senza acqua e senza cibo per sei giorni". Così ha parlato l'avvocato di parte civile, Emanuele Di Mitri, che rappresenta Maria Assandri e Viviana Pifferi, rispettivamente madre e sorella dell'imputata, nonna e zia della vittima. La 38enne "ha retto la condotta di abbandono della figlia dicendo una marea di bugie a tutti" e così "ha accettato volontariamente un unico esito possibile che era morte della figlia".