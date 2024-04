Alessia Pifferi: "Non sono un'assassina, ergastolo è stato perdere Diana" | La sorella: "Solo bugie"

Le dichiarazioni della 38enne in carcere per la morte della figlia Diana: "Non ho mai voluto farle del male, non l'ho mai ammazzata"

Per me non è facile parlare qui oggi, è una cosa dolorosa e ripeto lo sto già pagando il mio ergastolo, avendo perso la mia bambina". Così Alessia Pifferi in una dichiarazione spontanea di alcuni minuti resa alla corte d'assise di Milano.

"Non ho mai voluto fare del male a mia figlia, non ho ammazzato mia figlia , non mi è passato nemmeno per la mente di ucciderla.

"Non ho mai voluto far del male a mia figlia, non l'ho mai ammazzata, non ci ho mai pensato, non ho mai voluto farlo, non ho mai pensato che a Diana poteva succedere una cosa del genere, non è stata una cosa premeditata". Ha proseguito nella sua dichiarazione spontanea la 38enne in carcere per aver lasciato morire di stenti la figlia Diana di 18 mesi nel luglio 2022, abbandonandola in casa da sola per sei giorni. I" miei familiari sapevano delle problematiche che avevo ma mi è stato tenuto nascosto - ha aggiunto Pifferi -. Se me ne avessero parlato, non so con quale metodo, ma mi sarei curata e non ci troveremmo in questa situazione. Non sapevo delle problematiche che avevo. Le ho scoperte solo grazie alla mia avvocatessa che ha trovato i documenti che attestano le patologie che ho". Alessia Pifferi ha parlato anche di "un'infanzia" sempre da "bambina isolata, non avevo amici della mia eta' e ho vissuto con un padre violento ma l'unico che mi voleva bene".

La mossa della difesa: la richiesta respinta di una nuova perizia L'avvocata di Alessia Pifferi, Alessia Pontenani, ha presentato la richiesta di integrazione della perizia psichiatrica sulla 38enne, accusata di omicidio volontario pluriaggravato. La difesa di Pifferi ha prodotto nel processo documentazione dell'età scolastica e pagelle della donna da bambina, seguita all'epoca da un insegnante di sostegno, e la "cartella clinica originale" del Policlinico di Milano - Uonpia (Unita' operativa neuropsichiatria dell'infanzia e dell'adolescenza) che l'avrebbe avuta in carico dai 6 agli 11 anni. Documenti che mostrerebbero "turbe psichiche e gravi ritardi cognitivi", ha detto l'avvocata Pontenani in un'aula gremita. "Si legge di tutti i problemi che aveva Alessia" come "portare il ciuccio a 11 anni", ha aggiunto chiedendo che i consulenti "possano riesaminare la documentazione medica". Il pubblico ministero, Francesco De Tommasi, ha dato parere favorevole all'acquisizione dei documenti ma non all'integrazione della perizia psichiatrica. Non vi sarebbe "nessuna correlazione" con i fatti contestati, ha detto il pm. "La dobbiamo giudicare per come era nella settimana dal 14 al 20 luglio 2022 - prosegue - questa è la documentazione di una persona che non esiste più, è esistita 30 anni fa e ha avuto le sue difficoltà scolastiche" ma non si tratterebbe di "deficit" e "non si parla assolutamente di invalidità". Opposizione anche dall'avvocato di parte civile, Emanuele De Mitri, che rappresenta la madre e la sorella di Pifferi.