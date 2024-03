Alessia Pifferi, la sorella commenta le parole del parroco che la difende: "Non va in chiesa dal matrimonio"

L'invervista di don Brambilla a "Quarto Grado" Per il sacerdote, la morte della piccola Diana è dovuta al comportamento immaturo della madre: "Per Alessia sono vere anche le fate - aveva spiegato -. Una fata avrebbe provveduto a sua figlia, o perché la figlia piangeva magari una persona sotto si sarebbe accorta… le fate risolvono i problemi. È malvagia, è una strega? No, è una bambina, è una bambina adulta. Ma da qui a dire è responsabile, ce ne passa. La figlia era una bella bambola. Quando per caso ha un problema però la bambola è nella polvere". E alla domanda sul perché Alessia Pifferi abbia compiuto questo gesto, il religioso ha risposto: "Perché non è in grado di fare una scelta".

Le parole di Viviana Pifferi A "Pomeriggio Cinque", la sorella di Alessia Pifferi, Viviana, ha commentato le parole del sacerdote: "Mia sorella non va in chiesa dal matrimonio - ha detto -. La descrizione del sacerdote mi sembra la descrizione di una persona che la vedeva tutti i giorni ma Alessia non frequentava la parrocchia, nonostante fosse vicino casa. Non so come faccia a sapere queste cose. Questo parroco era lo stesso parroco di quando lei ha fatto comunione e cresima. Poi lei se n'è andata e ha smesso di frequentare la chiesa perché non era credente e ha deciso di sposarsi in chiesa con l'ex marito quando è salita da Palermo, dove si era sposata in Comune. Quando dice che Alessia era una bambina con problemi, perché non si è mai fatto vedere a casa per cercare di aiutarla? Perché dirlo adesso a distanza di quarant'anni dopo che è successa una cosa così brutta".