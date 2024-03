Alessia Pifferi, la sorella Viviana: "Mette il rosario al collo, ma non è mai andata in chiesa"

Mentre in aula si discute sulle condizioni psichiche di Alessia Pifferi, la donna che ha fatto morire di stenti la figlia di 17 mesi dopo averla abbandonata a casa da sola, la sorella Viviana vuole che l’attenzione si concentri sulla piccola Diana che non c'è più. Raggiunta dalle telecamere di "Mattino Cinque News" dichiara: "Non si sente più nominare Diana, Alessia ha scelto di lasciare questa bambina in casa per andare a divertirsi, più di una volta. Il punto della situazione è questo. Bisogna focalizzarsi su quello. Questa bambina è morta di fame e di sete in sei giorni. In giornate caldissime in cui lei è tornata anche a due passi da casa e non è tornata da sua figlia. Queste sono decisioni".

Viviana Pifferi non crede nell'incapacità di intendere e di volere della sorella e sul parere del prete che ha celebrato il matrimonio di Alessia che dice che "la donna era una bambina che soffriva", considera: "Non abbiamo mai frequentato così tanto la chiesta, quindi non so come faccia a descriverla così bene". Anche sulla fede di Alessia, Viviana nutre i suoi dubbi e riferisce: "Il rosario che ha al collo lo ha messo adesso che viene in tribunale, non è mai andata a messa", conclude.