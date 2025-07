Alessia Pifferi, giudici di Milano: altri due mesi per la perizia psichiatrica

Altri due mesi per stabilire se Alessia Pifferi, condannata in primo grado all'ergastolo per aver lasciato morire di stenti la figlia di 18 mesi, fosse capace di intendere e volere. È quanto ha stabilito la Corte di Assise d'Appello di Milano, accogliendo la richiesta di proroga dei periti e fissando il nuovo termine per il deposito della relazione al 27 agosto. Il 24 settembre gli specialisti saranno sentiti in aula, mentre il 22 ottobre il processo d'appello potrebbe arrivare a sentenza.