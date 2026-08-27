Alessandria, cade in un tino d'uva durante la vendemmia: morto operaio 50enne

È scivolato in un tino durante le operazioni della vendemmia: un operaio 50enne è deceduto a Monastero Bormida, in provincia di Alessandria, mentre stava lavorando in un'azienda agricola. Inutile l'immediato allarme e l'intervento dei sanitari, che sono giunti sul posto anche con l'elisoccorso. I medici hanno potuto solo constatare il decesso dell'uomo.