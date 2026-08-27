Indagini in corso

Alessandria, cade in un tino d'uva durante la vendemmia: morto operaio 50enne

Angelov Aleksandar, macedone, sarebbe stato schiacciato fatalmente dalla coclea del tino. Inutili i soccorsi del 118 

27 Ago 2026 - 22:51
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È scivolato in un tino durante le operazioni della vendemmia: un operaio 50enne è deceduto a Monastero Bormida, in provincia di Alessandria, mentre stava lavorando in un'azienda agricola. Inutile l'immediato allarme e l'intervento dei sanitari, che sono giunti sul posto anche con l'elisoccorso. I medici hanno potuto solo constatare il decesso dell'uomo. 

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Com'è morto l'operaio 50enne

 Secondo quanto ricostruito, l'incidente fatale per il 50enne Angelov Aleksandar, macedone residente nella cittadina piemontese di Bistagno, sarebbe avvenuto durante la raccolta dell'uva. L'uomo sarebbe infatti caduto all'interno di un tino venendo schiacciato dalla coclea, l'organo meccanico rotante a forma di vite elicoidale usato per smuovere il contenuto degli enormi contenitori. 

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I soccorsi inutili e le indagini

 Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, insieme ai vigili del fuoco e al personale del Servizio prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro. Per l’operaio non c’è però stato nulla da fare. La dinamica dell’incidente è ora al centro degli accertamenti. Spetterà agli organi competenti ricostruire con precisione le fasi dell’infortunio e verificare il rispetto delle procedure di sicurezza durante le operazioni di vendemmia. 

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