Piemonte, velivolo precipita: morti un uomo e una donna

Due persone sono morte in un incidente aereo avvenuto nella mattinata di mercoledì 26 agosto nel Verbano-Cusio-Ossola, in Piemonte. Un velivolo è precipitato intorno alle 11.30 nella zona della diga di Campiccioli, nel territorio comunale di Antrona Schieranco. Le vittime sono un uomo di 60 anni e una donna di 63. Sul luogo dello schianto è intervenuto l'elisoccorso del 118, ma per le due persone presenti nell'abitacolo non c'è stato nulla da fare. Secondo le prime informazioni, il velivolo coinvolto non sarebbe un elicottero ma un autogiro, conosciuto anche come giroplano. Si tratta di un piccolo aeromobile con pale nella parte superiore che, a differenza di quelle di un elicottero, non sono direttamente azionate dal motore.