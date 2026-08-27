Bari, schiacciata dall'acquasantiera in chiesa: operata bimba di 6 anni

Una bambina di 6 anni è ricoverata in prognosi riservata nel reparto di Chirurgia vascolare del Policlinico di Bari dopo un delicato intervento chirurgico a seguito di un trauma addominale da schiacciamento causato da un incidente con un'acquasantiera avvenuto nei giorni scorsi all'interno di una chiesa di Trinitapoli (Barletta-Andria-Trani). Non sarebbe in pericolo di vita. La piccola, che è stata trasferita a Bari dall'ospedale di Barletta e presa in carico dal team di emergenza pediatrica ad alta complessità del Policlinico e dell'ospedale Giovanni XXIII, ha riportato una grave rottura traumatica della biforcazione aortica ed è stata sottoposta nella notte tra il 25 e il 26 agosto a un intervento d'urgenza.