La dinamica dell'incidente è in fase di accertamento. Secondo quanto finora ricostruito, i due stavano raccogliendo l'uva quando il macchinario si è inceppato e, per farlo ripartite, l'uomo è rimasto incastrato e ha perso la vita. Il secondo lavoratore, nel tentativo di salvare Palumbo, è rimasto ferito alle braccia. Nelle campagne tra Palermo e Trapani è in corso la raccolta delle uve con l'utilizzo della macchina vendemmiatrice. Sul posto anche i vigili del fuoco.