Dipendente sospeso: "Sanzionato per aver accudito moglie e figli" | L'azienda: "I permessi non erano stati accordati"

"Davvero non me lo aspettavo", esordisce il dipendente che racconta cosa è accaduto. "Alcuni mesi fa mia moglie si è sentita male ed è dovuta ricorrere alle cure del Pronto soccorso" racconta il lavoratore. "Quando è rientrata a casa ha avuto bisogno di qualche giorno di convalescenza e io ho informato l'azienda dove lavoro della necessità di qualche giorno di permesso per assistere lei e miei figli piccoli. Al rientro ho presentato all'azienda anche le carte dell'ospedale e non ci sono stati problemi".