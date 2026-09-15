Quasi sette lavoratori su dieci preferiscono il welfare all'aumento di salario

Il 62% dei lavoratori a livello globale preferirebbe che il proprio datore di lavoro investisse concretamente nel proprio benessere piuttosto che ricevere un incremento salariale diretto, a testimonianza di quanto l'equilibrio vita-lavoro sia ormai una priorità non negoziabile. Un'evidenza confermata anche dai recenti report internazionali sul lavoro di cura, che evidenziano come il peso dell’assistenza ai familiari rappresenti un fattore critico di stress e possa generare cali di produttività e assenze forzate se non adeguatamente supportato da tutele mirate.



"I dati ci dicono qualcosa che chi lavora con le persone già sente: il peso della cura - di un figlio, di un genitore anziano, di un familiare in difficoltà - è diventato uno dei principali fattori di stress lavorativo. E con una forza lavoro che invecchia e vite professionali sempre più lunghe, questo peso non è destinato a diminuire. Un'azienda che ignora questa realtà non sta solo perdendo un'opportunità di welfare: sta perdendo la fiducia delle sue persone. Per questo il welfare che funziona non si esaurisce con un catalogo di servizi, ma da una domanda semplice: di cosa hanno bisogno davvero le persone che lavorano per me, oggi e negli anni che verranno?" sottolinea Paola Blundo, Amministratrice Delegata di Epassi Italia.