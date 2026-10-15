Milano, anziane picchiate e abusate in Rsa mentre venivano lavate e vestite: tre operatori interdetti

Schiaffi, insulti, minacce e presunti abusi sessuali ai danni di quattro donne anziane ospiti di una residenza sanitaria assistenziale in provincia di Milano. È quanto emerso da un'indagine dei carabinieri del Nas di Milano, coordinata dalla Procura di Lodi, che ha portato all'interdizione dalla professione di tre operatori sociosanitari, due uomini e una donna. Secondo la ricostruzione investigativa, le ospiti della struttura sarebbero state sottoposte a maltrattamenti durante le operazioni quotidiane di assistenza, in particolare quando venivano accompagnate a letto, lavate e vestite. Le anziane sarebbero state afferrate per i capelli, schiaffeggiate, derise e minacciate proprio dalle persone incaricate di prendersi cura di loro.
Le accuse di violenza sessuale
Per i due operatori uomini, alle contestazioni relative ai maltrattamenti si aggiunge anche l'accusa di violenza sessuale. Gli abusi, secondo gli inquirenti, sarebbero avvenuti durante le operazioni di igiene personale delle vittime. L'inchiesta si è avvalsa di intercettazioni audio e video degli ambienti della rsa. Nei confronti dei tre indagati è stata disposta l'interdizione dalla professione su tutto il territorio nazionale.