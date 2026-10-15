Milano, anziane picchiate e abusate in Rsa mentre venivano lavate e vestite: tre operatori interdetti

Schiaffi, insulti, minacce e presunti abusi sessuali ai danni di quattro donne anziane ospiti di una residenza sanitaria assistenziale in provincia di Milano. È quanto emerso da un'indagine dei carabinieri del Nas di Milano, coordinata dalla Procura di Lodi, che ha portato all'interdizione dalla professione di tre operatori sociosanitari, due uomini e una donna. Secondo la ricostruzione investigativa, le ospiti della struttura sarebbero state sottoposte a maltrattamenti durante le operazioni quotidiane di assistenza, in particolare quando venivano accompagnate a letto, lavate e vestite. Le anziane sarebbero state afferrate per i capelli, schiaffeggiate, derise e minacciate proprio dalle persone incaricate di prendersi cura di loro.