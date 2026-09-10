Udine, va a trovare il padre in casa di riposo e lo uccide | Poi si costituisce

È andata in visita dal padre, di 91 anni, in una casa di riposo a Pavia di Udine, e lo ha accoltellato. Poi si è costituita ai carabinieri. Il fatto è accaduto nella tarda mattinata di giovedì 10 settembre. La donna, 61 anni, avrebbe agito in un momento in cui non c'erano persone presenti. Stando alle prime risultanze, il movente sarebbe legato a problemi economici. Le indagini sono condotte dai militari dell'Arma del Comando provinciale di Udine, coordinati dalla procura.
Il delitto
A quanto si apprende, il delitto sarebbe avvenuto quando i due erano soli: nessuno avrebbe visto o udito qualcosa. Entrambi i genitori della donna sono ospiti della struttura, anche se la madre vive in un'altra stanza e non avrebbe assistito al delitto. La scoperta del corpo è stata fatta pochi minuti dopo, quando la donna si è presentata dai carabinieri per costituirsi.
L'arma - secondo quanto riferito dalla stessa donna - sarebbe stata un coltello. Sono in corso rilievi da parte del reparto della Scientifica dell'Arma. Gli investigatori stanno anche assumendo le testimonianze del personale della Rsa e stanno visionando le immagini della videosorveglianza.