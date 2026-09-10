Udine, va a trovare il padre in casa di riposo e lo uccide | Poi si costituisce

È andata in visita dal padre, di 91 anni, in una casa di riposo a Pavia di Udine, e lo ha accoltellato. Poi si è costituita ai carabinieri. Il fatto è accaduto nella tarda mattinata di giovedì 10 settembre. La donna, 61 anni, avrebbe agito in un momento in cui non c'erano persone presenti. Stando alle prime risultanze, il movente sarebbe legato a problemi economici. Le indagini sono condotte dai militari dell'Arma del Comando provinciale di Udine, coordinati dalla procura.