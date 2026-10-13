Corsico, travolto dalla sua auto: muore un anziano di 77 anni

Tragedia a Corsico, nel Milanese. Un anziano di 77 anni è morto dopo essere stato travolto dalla sua auto. L'uomo era arrivato all'ospedale San Carlo di Milano in codice di massima gravità. L'incidente nel pomeriggio: il 77enne sarebbe rimasto schiacciato sotto la sua autovettura davanti al figlio e al nipotino. L'anziano era stato chiamato poco prima proprio dal figlio che aveva avuto un problema alla macchina e si era fermato in un parcheggio, luogo dove è avvenuta la tragedia.
Corsico, muore travolto dalla sua auto
Sulla base di una prima ricostruzione l'anziano avrebbe parcheggiato la vettura tra altre due auto e potrebbe aver inserito male il cambio automatico o il freno di stazionamento. Motivo per il quale la vettura avrebbe cominciato a muoversi all'indietro mentre lui, sceso dal mezzo, si trovava dietro la stessa. La portiera dell'auto sarebbe rimasta aperta ed è stata trovata divelta, ribaltata di 180 gradi rispetto alle cerniere.
I soccorsi
Quando i Vigili del fuoco sono arrivati sul posto c'erano già i soccorritori che stavano cercando di trascinare fuori l'anziano rimasto sotto la vettura, un suv. Subito le condizioni del ferito sono apparse molto gravi: il 77enne al momento del trasporto in ospedale era in arresto cardiaco e presentava un politrauma. È morto poco dopo l'arrivo all'ospedale San Carlo di Milano.
Alla base della tragedia forse un malore
La dinamica è in corso di accertamento da parte della polizia locale. Non si esclude che sia stato proprio un malore cardiaco alla base del tragico incidente. Il figlio, con la moglie e il nipotino, sono ancora in stato di shock.