Corsico, travolto dalla sua auto: muore un anziano di 77 anni

Tragedia a Corsico, nel Milanese. Un anziano di 77 anni è morto dopo essere stato travolto dalla sua auto. L'uomo era arrivato all'ospedale San Carlo di Milano in codice di massima gravità. L'incidente nel pomeriggio: il 77enne sarebbe rimasto schiacciato sotto la sua autovettura davanti al figlio e al nipotino. L'anziano era stato chiamato poco prima proprio dal figlio che aveva avuto un problema alla macchina e si era fermato in un parcheggio, luogo dove è avvenuta la tragedia.