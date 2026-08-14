Napoli, 44enne muore travolto dalla sua auto senza freno a mano

Sul caso stanno operano gli agenti del locale comando di polizia municipale, mentre la salma è stata sequestrata dalla Procura ed è ora a disposizione dell'autorità giudiziaria, che potrebbe decidere di effettuare l'autopsia. Stando a quanto ricostruito dagli investigatori, che hanno visionato anche le immagini catturate dagli impianti di videosorveglianza presenti nella zona, l'uomo avrebbe parcheggiato la sua automobile in via XX Settembre, non distante dal centro cittadino, arteria in pendenza che da corso Garibaldi porta a piazza Luigi Palomba. Una volta sceso dalla vettura, mentre si stava recando nella propria abitazione, l'automobile avrebbe iniziato a muoversi verso il basso. Non è ancora chiaro se il 44enne abbia provato a fermare il mezzo o se sia stato sorpreso da quanto accaduto, finendo per essere investito. Quando sul posto sono arrivati i primi soccorritori, intuita la gravità della situazione, è stata chiamata un'ambulanza con i medici che hanno prestato le prime cure, poi il trasferimento dell'uomo all'ospedale Maresca, dove però è morto alcune ore dopo il ricovero.