a Jouvenceaux

Torino, auto travolge persone sedute al bar: due feriti

Il 118 è intervenuto con un elisoccorso e un'ambulanza medicalizzata per un uomo di 78 anni e una donna di 76

10 Ago 2026 - 19:49
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© ansa

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Attimi di terrore in provincia di Torino. Un'auto ha investito alcune persone sedute all'esterno di un bar a Jouvenceaux, frazione di Sauze d'Oulx. L'incidente è avvenuto poco prima delle 18 di lunedì 10 agosto e ha provocato due feriti, un uomo e una donna ultrasettantenni. 

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Il 118 di Azienda Zero è intervenuto con il servizio regionale di elisoccorso e un'ambulanza medicalizzata. Due persone, un uomo di 78 anni e una donna di 76, hanno riportato diversi traumi. Dopo essere stati stabilizzati dai sanitari, sono stati trasportati con l'elicottero in codice rosso al Cto di Torino.

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