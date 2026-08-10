Torino, auto travolge persone sedute al bar: due feriti

Attimi di terrore in provincia di Torino. Un'auto ha investito alcune persone sedute all'esterno di un bar a Jouvenceaux, frazione di Sauze d'Oulx. L'incidente è avvenuto poco prima delle 18 di lunedì 10 agosto e ha provocato due feriti, un uomo e una donna ultrasettantenni.
Il 118 di Azienda Zero è intervenuto con il servizio regionale di elisoccorso e un'ambulanza medicalizzata. Due persone, un uomo di 78 anni e una donna di 76, hanno riportato diversi traumi. Dopo essere stati stabilizzati dai sanitari, sono stati trasportati con l'elicottero in codice rosso al Cto di Torino.