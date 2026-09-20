Trieste, travolto dall'auto guidata dal figlio minorenne: 60enne gravissimo

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A soli 16 anni si è messo al volante dell'auto nuova del padre. E, per errore, lo ha investito. Dramma a Trieste, dove un 60enne è ora ricoverato in gravi condizioni nel reparto di Rianimazione dopo essere rimasto vittima di un incidente avvenuto nel pomeriggio di sabato 19 settembre nel cortile di casa.
La ricostruzione
Stando a quanto ricostruito finora, il giovanissimo si sarebbe messo al volante dell'auto nuova di zecca quando, probabilmente per errore, avrebbe inserito la retromarcia. Il veicolo è schizzato di colpo all'indietro, colpendo in pieno il padre. Che, una volta finito a terra, è stato anche schiacciato dall'auto. La vettura, ormai fuori controllo, ha poi proseguito la propria corsa sfondando la cancellata di casa e parte del garage di un vicino, terminando la propria corsa sul tettuccio di un furgone parcheggiato al di sotto.
Condizioni gravissime
Le condizioni del 60enne sono piuttosto gravi. Trasportato all'ospedale Cattinara di Trieste, è stato sottoposto a un intervento chirurgico. Praticamente illeso il figlio, nonostante lo shock per quanto accaduto. Saranno gli accertamenti della polizia locale a fare luce sulla dinamica dell'incidente familiare, verosimilmente causato dall'inesperienza del 16enne che, a quell'età, non avrebbe nemmeno potuto trovarsi al volante.