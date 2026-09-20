Dramma familiare

Trieste, travolto dall'auto guidata dal figlio minorenne: 60enne gravissimo

Il giovane voleva provare l'ebbrezza di mettersi al volante nel cortile di casa quando, inserendo la retromarcia, ha centrato in pieno il padre

20 Set 2026 - 11:25
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A soli 16 anni si è messo al volante dell'auto nuova del padre. E, per errore, lo ha investito. Dramma a Trieste, dove un 60enne è ora ricoverato in gravi condizioni nel reparto di Rianimazione dopo essere rimasto vittima di un incidente avvenuto nel pomeriggio di sabato 19 settembre nel cortile di casa.

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La ricostruzione

 Stando a quanto ricostruito finora, il giovanissimo si sarebbe messo al volante dell'auto nuova di zecca quando, probabilmente per errore, avrebbe inserito la retromarcia. Il veicolo è schizzato di colpo all'indietro, colpendo in pieno il padre. Che, una volta finito a terra, è stato anche schiacciato dall'auto. La vettura, ormai fuori controllo, ha poi proseguito la propria corsa sfondando la cancellata di casa e parte del garage di un vicino, terminando la propria corsa sul tettuccio di un furgone parcheggiato al di sotto.

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Condizioni gravissime

 Le condizioni del 60enne sono piuttosto gravi. Trasportato all'ospedale Cattinara di Trieste, è stato sottoposto a un intervento chirurgico. Praticamente illeso il figlio, nonostante lo shock per quanto accaduto. Saranno gli accertamenti della polizia locale a fare luce sulla dinamica dell'incidente familiare, verosimilmente causato dall'inesperienza del 16enne che, a quell'età, non avrebbe nemmeno potuto trovarsi al volante.

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