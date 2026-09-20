Trieste, travolto dall'auto guidata dal figlio minorenne: 60enne gravissimo

Stando a quanto ricostruito finora, il giovanissimo si sarebbe messo al volante dell'auto nuova di zecca quando, probabilmente per errore, avrebbe inserito la retromarcia. Il veicolo è schizzato di colpo all'indietro, colpendo in pieno il padre. Che, una volta finito a terra, è stato anche schiacciato dall'auto. La vettura, ormai fuori controllo, ha poi proseguito la propria corsa sfondando la cancellata di casa e parte del garage di un vicino, terminando la propria corsa sul tettuccio di un furgone parcheggiato al di sotto.