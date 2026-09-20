Milano, schianto in moto contro una balaustra: muore decapitato il figlio di Leone Di Lernia
Davide Di Lernia, videomaker, produttore e regista, aveva 47 anni: solo poche ore prima dell'incidente aveva postato immagini da un evento musicale
Schianto nella notte a Milano: addio a Davide Di Lernia, figlio del cantautore ironico e conduttore televisivo Leone Di Lernia. Il 47enne è rimasto vittima di un incidente avvenuto poco dopo mezzanotte in via Mecenate, lungo rettilineo che porta all'aeroporto di Linate. Videomaker e produttore, proprio come il padre, anche Davide Di Lernia aveva lavorato in stazioni radiofoniche come Radio Monte Carlo, Radio 105 Network e Virgin Radio.
L'incidente mortale
Solo poche ore prima dello schianto aveva postato immagini dal dj set di Carl Cox al Carroponte, celebre locale di Sesto San Giovanni, alla periferia di Milano. Con la moto si stava dirigendo verso il centro della città, quando per ragioni ancora in via di accertamento ha perso il controllo della due ruote ed è finito contro la balaustra di protezione dei binari del tram, venendo decapitato. Vani i soccorsi: il personale del 118 non ha potuto far altro che constatare il decesso.