Milano, schianto in moto contro una balaustra: muore decapitato il figlio di Leone Di Lernia

Schianto nella notte a Milano: addio a Davide Di Lernia, figlio del cantautore ironico e conduttore televisivo Leone Di Lernia. Il 47enne è rimasto vittima di un incidente avvenuto poco dopo mezzanotte in via Mecenate, lungo rettilineo che porta all'aeroporto di Linate. Videomaker e produttore, proprio come il padre, anche Davide Di Lernia aveva lavorato in stazioni radiofoniche come Radio Monte Carlo, Radio 105 Network e Virgin Radio.