Nell'hinterland milanese

Ronde a Rozzano, l'informativa dei carabinieri arriva in Procura | Si ipotizza anche l'odio razziale

Gli investigatori inviano un'annotazione sulle percosse al cittadino marocchino in vista dell'apertura di un'indagine

19 Set 2026 - 15:31
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È arrivata in Procura a Milano l'annotazione dei carabinieri sugli episodi dei giorni scorsi di "giustizia fai da te" e "ronde" a Rozzano, nell'hinterland. Un fenomeno che ha preso il via mercoledì 16 settembre con il pestaggio di un uomo di nazionalità marocchina da parte di alcuni passanti, in quanto indicato come colui che poco prima avrebbe strattonato una donna di 40 anni, poi soccorsa. L'informativa prelude all'apertura di un'indagine.

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Nell'informativa, i militari - che nei giorni scorsi hanno individuato in due persone gli autori dell'aggressione al cittadino straniero - hanno ipotizzato il reato di percosse con l'aggravante dell'odio razziale. L'annotazione è ora all'attenzione del Procuratore Marcello Viola che coordinerà l'inchiesta assieme a un pm che dovrà designare. L'ipotesi formulata dai carabinieri è iniziale e provvisoria e potrà anche essere modificata o ampliata dopo i necessari accertamenti.

Mercoledì sera in piazza erano un centinaio e il bilancio complessivo è di due maghrebini picchiati. La sera dopo il numero dei cittadini è raddoppiato: hanno sfilato nel quartiere Aler e qualcuno ha dato fuoco a un giaciglio di fortuna in un cantiere. Tutti episodi su cui ora la Procura farà luce.

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