Pamela Genini, la telefonata al 112 cinque mesi prima dell'omicidio: "Non può fare così, intervenite voi"

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"Quarto Grado" trasmette in esclusiva la telefonata di Pamela Genini al 112, cinque mesi prima dell'omicidio, in cui chiedeva aiuto. La donna, uccisa in casa a coltellate dal fidanzato Gianluca Soncin, il 9 maggio 2025 chiama la polizia chiedendo loro di intervenire perché il suo ex Soncin è sotto casa sua e sta citofonando insistentemente. "Una persona si è presentata sotto casa mia senza che io l'avevo autorizzata, è praticamente una persona che non volevo vedere" dice alle forze dell'ordine.
“Si tratta di un ragazzo che frequentavo, un mio ex. Non avevamo alcun appuntamento e lui si è presentato sotto casa per parlarmi. Gli ho detto che chiamavo la polizia ma continua a citofonarmi, se per favore potete intervenire voi" si sente nell'audio. Poi, mentre è in chiamata, Pamela Genini avverte Soncin: "Gianluca guarda che sto chiamando i carabinieri, se ti puoi allontanare…". Con voce tremante la donna riprende a parlare con la polizia: "Guardi continua in questo modo a suonare, ho anche dei vicini, se potete intervenire voi. Non è possibile una roba del genere, non so se sente".
Nella puntata di venerdì 18 settembre, "Quarto Grado" trasmette in esclusiva anche le immagini delle telecamere di sorveglianza che mostrano Gianluca Soncin entrare nell'appartamento di via Iglesias, in zona Gorla a Milano, con il codice del cancello e una copia delle chiavi di casa procurata all'insaputa dell'ex compagna. Come mostrano le immagini, l'uomo raggiunge l'appartamento con un coltello portato da casa e all'arrivo delle forze dell'ordine, avvisate da Francesco Dolci, purtroppo per Pamela non c'è più nulla da fare.