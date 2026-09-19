Pamela Genini, la telefonata al 112 cinque mesi prima dell'omicidio: "Non può fare così, intervenite voi"

“Si tratta di un ragazzo che frequentavo, un mio ex. Non avevamo alcun appuntamento e lui si è presentato sotto casa per parlarmi. Gli ho detto che chiamavo la polizia ma continua a citofonarmi, se per favore potete intervenire voi" si sente nell'audio. Poi, mentre è in chiamata, Pamela Genini avverte Soncin: "Gianluca guarda che sto chiamando i carabinieri, se ti puoi allontanare…". Con voce tremante la donna riprende a parlare con la polizia: "Guardi continua in questo modo a suonare, ho anche dei vicini, se potete intervenire voi. Non è possibile una roba del genere, non so se sente".