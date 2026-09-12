Pamela Genini, il giallo del tassello sulla tomba profanata: immagini inedite

Chi indaga ritiene che sia stato il profanatore a inserire il tassello per bloccare la lapide provvisoria. Versione che non coincide con quanto riferito, in un'intervista esclusiva a "Quarto Grado", dal titolare dell'impresa funebre secondo il quale l'operazione sarebbe stata compiuta proprio dai suoi addetti. "I nostri ragazzi hanno messo le viti perché il plasticato non si muovesse", spiega Viviano Dadda. A mettere in discussione la versione resa dai due impiegato è anche Francesco Dolci, l'ex compagno di Pamela indagato per vilipendio di cadavere e furto, che ha chiesto alla Procura orobica di procedere ad un confronto diretto. "Del fischer mi sono accorto tra il sabato Santo e la notte di Pasqua e subito ho chiamato i Carabinieri, pronto a consegnare le foto che avevo analizzato", spiega Dolci ospite in studio. In un'immagine scattata l'8 gennaio 2026 il tassello superiore compariva sulla lapide mentre in una secondo foto, risalente al 19 febbraio, non era più presente lasciando al suo posto solo il foro.