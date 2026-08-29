Pamela Genini, un'immagine dal satellite potrebbe aver ripreso la profanazione

Possibile che dall'orbita terrestre sia stato immortalato l'esatto momento in cui è stata estratta e violata la tomba della ragazza? L'area del cimitero di Strozza in quella data sembra essere deserta, così come il parcheggio che dalle immagini appare vuoto, fatta eccezione di un'auto bianca che si rivede nella stessa posizione il giorno 14 aprile 2024. Dalle immagini sembrerebbe che la bara, una volta messa a terra, sia stata aperta. Da capire c'è ancora l'ora in cui la foto è stata scattata, e secondo le informazioni messe a disposizione da Google Earth, potrebbe aggirarsi intorno alle due della notte.